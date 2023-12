Emergenza maltempo. Alberi malati o pericolanti. Potranno essere abbattuti

Modificato il regolamento del Verde pubblico e privato del Comune di Massarosa. Il Consiglio Comunale ha infatti approvato le nuove disposizioni che prevedono tra l’altro uno snellimento della burocrazia e soprattutto l’introduzione di un articolo che autorizza l’abbattimento urgente di piante in condizioni di rischio ovvero casi in cui la pianta manifesti reali ed eclatanti possibilità di cadere al suolo, sia perché gravemente malate, sia perché colpire da eventi esterni che abbiano causato un repentino deperimento della pianta o la morte della stessa. Nel caso in cui sia necessario procedere ad un abbattimento urgente, il proprietario della pianta dovrà inviare al Comune una comunicazione mediante Pec o consegna diretta all’Ufficio protocollo per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico la stessa comunicazione dovrà essere inviata anche alla Soprintendenza, se e in quanto l’abbattimento è soggetto a rilascio di autorizzazione paesaggistica.

"Si tratta di una modifica dovuta – spiega l’assessore all’ambiente Mario Navari – è necessario agire tempestivamente sulle piante a rischio per evitare altri danni alle cose e soprattutto alle persone ma anche il rischio che la caduta delle piante causi, come in questi giorni, disservizi ad esempio alla rete elettrica".

"Purtroppo gli episodi di emergenza legati al maltempo sono sempre più frequenti - commenta la Sindaca Simona Barsotti - in questo modo cerchiamo di snellire tempi e modalità per poter intervenire".