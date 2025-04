Emergenza educativa. Un sostegno alle famiglie a contrasto del fenomeno

È stata sottoscritta dal Comune e dalla parrocchia una dichiarazione d’intenti per far fronte alla crescente emergenza educativa e al disagio giovanile e per cercare di sostenere le famiglie in difficoltà. L’impegno è ad unire le risorse, le competenze e le energie per costruire un percorso condiviso a favore delle nuove generazioni.

"I giovani di oggi si trovano ad affrontare sfide complesse – spiega l’assessora al sociale Alberta Puccetti – sia a livello personale che collettivo. Dispersione scolastica, abuso di sostanze, dipendenza digitale, mancanza di punti di riferimento significativi: da qui dobbiamo partire lavorando per migliorare un contesto educativo messo spesso in crisi da fragilità economiche, sociali e culturali delle famiglie".

Nello specifico, Comune e parrocchia lavoreranno per creare una rete educativa e sociale tra le realtà del territorio, progettare iniziative concrete che promuovano il benessere integrale dei ragazzi e delle loro famiglie con attività educative, di formazione, di volontariato e di aggregazione. Saranno promossi centri e spazi dedicati ai giovani dove trovare ascolto, sostegno, opportunità di crescita e relazioni significative.

Nella dichiarazione, c’è anche l’impegno a promuovere attività di prevenzione su temi cruciali come bullismo, dipendenze, povertà educativa e disagio psicologico, anche avvalendosi dell’aiuto di esperti. "Dobbiamo sentire tutti la responsabilità delle nuove generazioni – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –; serve un’azione congiunta tra istituzioni civili, religiose e associative per arrivare a proposte concrete formative, aggregative e di supporto alle famiglie".