Elezioni provinciali e progetti per i territori

VIAREGGIO

La foto è suggestiva. Una terrazza, il tramonto e la linea del mare (o dell’infinito) sulle sfondo. In primo piano, invece, due sindaci: quello viareggino, Giorgio Del Ghingaro, e quello lucchese Mario Pardini. Poi quel riferimento alle elezioni provinciali. Elezioni di secondo livello: votano i sindaci e i consiglieri in carica e il loro voto è ’’ponderato“ (ovvero è proporzionale al numero di cittadini che il consigliere comunale e il sindaco rappresentano all’interno dell’intero corpo elettorale della Provincia). In molti ieri nel vedere il post di Del Ghingaro hanno pensato ad un endorsement per Pardini. In realtà a leggere bene il sindaco di Viareggio ha tenuto a precisare sia "fondamentale evitare che queste elezioni siano considerate semplicemente un trampolino di lancio per le future elezioni regionali. La gestione delle elezioni provinciali deve essere orientata al benessere e allo sviluppo dell’intera provincia, non dettata da logiche spartitorie obsolete che favoriscono solo interessi particolari". Insomma dal momento che i voti ’’ponderati“ viareggini saranno determinanti nel definire il nuovo inquilino di Palazzo Ducale Del Ghingaro invita gli schieramenti a tener conto del voto delle liste civiche presenti sul territorio. E per essere pià chiaro possibile ha sottolineato che "La Provincia di Lucca è grande, i pensieri politici non possono essere piccoli". Insomma per il sindaco di Viareggio i voti sono sì ’’ponderati’’ e proprio perché “pesano“ non possono prescindere dagli impegni concreti sui progetti di sviluppo dei territori.