Elezioni Confesercenti. Giannerini presidente: "Promuoveremo eventi"

Adesso è arrivata anche l’ufficialità dopo l’assemblea elettiva: Francesco Giannerini, titolare del Camping Viareggio e dello stabilimento balneare Città Giardino, è stato eletto presidente Viareggio di Confesercenti Toscana la cui sede si trova in via San Giovanni Bosco 67. "Un’associazione forte, rappresentativa e soprattutto iterlocutrice qualificata a livello sindacale – ha detto Giannerini – si basa su una squadra compatta come la nostra, composta da imprenditori che vogliono mettersi a disposizione dei colleghi. Purtroppo chi pensava che una volta superata la tragedia del covid la strada fosse finalmente spianata, è rimasto deluso. Stiamo vivendo periodi davvero difficili per le nostre categorie con l’inflazione e l’impennata dei costi che si abbattano sui consumi e quindi sui nostri bilanci".

Da qui l’importanza non solo della tutela sindacale ma anche della promozione e dei servizi alle imprese. "Un’associazione – conferma Giannerini – deve anche mettere in campo progetti di promozione in grado di affiancare gli enti pubblici. Non a casa abbiamo già iniziato gli incontri con le amministrazioni comunali partendo da Viareggio dove abbiamo trovato nell’assessore Meciani un interlocutore molto attento. Associazione pronta anche a mettere in campo nuovi servizi alle imprese, servizi sempre più innovativi per rendere più facile possibile il lavoro dei colleghi".

Nel direttivo dell’associazione Giannerini sarà coadiuvato da David Parenti del Bagno Ernesta come presidente del sindacato balneari Fiba Viareggio, da Veronica Bucciarelli presidente del sindacato ambulanti Anva Versilia, da Rosita Bonuccelli titolare del chiosco Il Coriandolo e Barbara Taddei titolare del Tennis Italia come referenti della Pineta di Ponente, da Manuel Sakay titolare del Sakay Cocktail Ristobar di Lido di Camariore come responsabile pubblici esercizi e da Alessandro Vietina come responsabile sindacato benzinai Faib; completano il direttivo Michele Montemagni titolare del campeggio Bosco Verde nella sua vesta di presidente regionale Assocamping, da Cristiano Pezzini titolare del Bagno Teresa come presidente del Consorzio Marina di Levante e da Simone Nicoletti titolare insieme a Rossano Marcucci dell’Agenzia Unipolsai Progetto 2003.

Le congratulazioni al neopresidente sono arrivate anche da parte del responsabile regionale del settore commercio Gianluca Naldoni. "Giannerini è la persona giusta per guidare un’area strategica per Confesercenti Toscana. Stiamo parlando di un imprenditore di grande esperienza molto conosciuto in città. E’ affiancato da un direttivo rappresentativo di tutti i settori e da Daniele Benvenuti nella veste di responsabile provinciale".