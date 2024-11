Elezioni alla Misericordia. Si vota domenica. Ecco tutti i candidati

Domenica nei locali della Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Viareggio si svolgeranno le elezioni per il rinnovo parziale del consiglio per il triennio 2025-2027. Le votazioni avranno luogo dalle 9 alle 13 e dalla 15 alle 19. I confratelli e le consorelle da eleggere sono otto. I candidati per il rinnovo parziale del consiglio per il triennio 2025-2027 sono i confratelli e consorelle: Cacchioni Luca, Criscuolo Francesca, Di Grazia Alberto, Felici Antonella, Giannotti Pietro, Gori Cesare, Landucci Ezio, Masini Pier Luigi, Minerva Massimo, Mirarchi Riccardo, Romano Maria e Salvati Alessandro.