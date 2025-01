Elezioni 2027, totosindaco. Murzi: "Ci sto riflettendo". Ghiselli sarà coi Paesani?

Ufficialmente "ci sta ragionando". Ma la sensazione è che il sindaco Bruno Murzi sia ben convinto di ricandidarsi alle prossime amministrative 2027 che lo vedrebbero in corsa per il terzo mandato. Se in passato aveva manifestato perplessità, irritato dal fuoco incrociato di opposizione e gruppo paesani e più in odore di aspirare alla tornata della Regione, adesso serenamente confida sul dialogo con i suoi supporter. "Certo che ci sono chance anche per me – conferma Murzi – il mio gruppo è coeso e metteremo sul tavolo qualsiasi soluzione. Siamo ormai a tre anni e mezzo del secondo mandato e ci sono questioni importanti da far decollare: il piano operativo presto dovrebbe esser varato in Regione, è previsto l’esproprio della Greppia, la costruzione della nuova scuola e la creazione del Caffè Alzheimer. Quanto più riusciremo a concretizzare il programma, tanto più sarà possibile ragionare su chi sarà il nome da candidare. Il mio vice Andrea Mazzoni? Se lui sarà interessato certamente potrà essere oggetto di confronto".

Fondamentale per la coalizione sarà il sostegno di Fratelli d’Italia, il partito ’forte’ di due assessori (Massimo Lucchesi e Graziella Polacci) di cui fa parte anche Davide Belli, specialista dell’intermediazione assicurativa ed ex ad della Fondazione Villa Bertelli che – secondo i bene informati – scalpiterebbe per tornare sulla scena. Tra i nomi ecco anche quello ingombrante di Massimo Mallegni, l’ex sindaco e senatore FI recentemente confuito in FdI ma pare più per decisioni romane che per intese locali. A contrastare un eventuale ’Murzi ter’ sarà sicuramente Enrico Ghiselli, il consigliere uscito dalla maggioranza per dar vita al gruppo Legalità e trasparenza che fa intuire la volontà di avviare un nuovo percorso, magari contando sul Gruppo dei Paesani che prossimamente farà il tesseramento dei simpatizzanti, andando a formalizzare quindi quelle partecipazioni spontanee agli incontri al bar Pretino. A fare da sponda a Ghiselli sicuramente non sarà l’attuale minoranza che ancora non avrebbe le idee chiare su chi far scendere in campo: il nome più scontato è quello di Rachele Nardini, unica ad aver collezionato il record di 534 preferenze nella storia del Comune e oppositrice più pungente in questi due mandati.

Francesca Navari