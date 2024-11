Addio a mamma Eleonora, un male l’ha portata via

Camaiore (Lucca), 13 novembre 2024 – Il suo sorriso dolce, gli occhi colmi d’amore quando guardava la piccola Nina, la facilità di stringere in un abbraccio le persone a cui voleva bene. E oggi, che tutto questo non c’è più, resta solo lo sgomento.

Eleonora Pedonese, 41 anni appena compiuti, è morta ieri dopo una lunga e brutta malattia: lascia la figlia piccola, la mamma, la zia e tantissimi amici e amiche che l’amavano. “Esco dal Versilia, accendo l’auto e parte questa canzone... grazie ospedale. Mi hai cambiato il modo di vedere il mondo, mi hai regalato tempo, mi hai fatto il dono di conoscere persone fantastiche che adesso condividono la vita insieme a me”. Pochi giorni fa aveva scritto questo pensiero sui social: sensibile, guerriera, solidale, innamorata della sua bimba e della mamma, aveva perso l’amato nonno a settembre e continuava a combattere.

La Nora, come la chiamavano affettuosamente coloro che la conoscevano e le volevano bene, infatti si curava, lottava, univa le persone, cercava lavoro, non si abbatteva: decine e decine i messaggi sui social scritti in un impeto d’affetto per la bella ragazza sorridente del caffè Settebello, per la assidua atleta della palestra Punto Fitness, per l’amica sincera, che si era ammalata ma sapeva consolare gli altri.

Eleonora aveva lavorato per molto tempo al bar Settebello, quello davanti al vecchio ospedale. Anni fa, giovane piena di vita, i primi segni del male che purtroppo l’ha avuta vinta. Lascia nel dolore un’intera comunità, quella camaiorese, che ha perso una persona buona, positiva. La salma è stata trasportata al Colosseo e i funerali si terranno domani alle 15 alla Badia a cura delle onoranze funebri Il Colosseo. Non fiori, ma una raccolta di fondi per la piccola bambina.

I.P.