Elena sul tetto del Mondo. Grande trionfo in Brasile

Una giovane viareggina sul tetto del Mondo. Si tratta di Elena Francesconi, 18 anni, che dopo una lunga trafila giovanile piena di successi, si è nuovamente laureata campione del mondo under 18 di beach tennis. Con la vittoria di questo mondiale a squadre di beach tennis, si conclude il percorso under di Elena Francesconi con la nazionale Junior iniziato nel 2018 con il primo titolo vinto a Mosca all’età di 12 anni (nessuno prima a quell’età lo aveva mai vinto) gli altri tutti vinti in Brasile sono nel 2021, 2022 e 2024.

In questo ultimo, non perdendo mai un incontro femminile e vincendo in semifinale (contro la Francia) e in finale (contro il Brasile) il misto decisivo. Nel 2024 Elena Francesconi ha anche vinto i campionati Europei junior sia di doppio femminile che di misto a Creta che si sono aggiunti ai 5 precedenti degli anni passati di cui uno nel 2023 anche nella categoria Pro. Il 2023 è stato l’anno della sua consacrazione a livello internazionale stabilendo l’ennesimo record nella storia del beach tennis ancora non superato cioè arrivare a giocare la finale nel campionato del mondo Pro a Cesenatico e vincendo quello Junior, il suo best ranking nella classifica Pro è stato il 13º posto mentre in quella junior per questi ultimi 2 anni è stata la numero uno incontrastata nel mondo, ultimo ma non meno importante record è stata la più giovane atleta a vincere un ITF di categoria BT 200 (nelle isole Azzorre) nel 2021 all’età di 15 anni.

Sono otto in totale poi i tornei internazionali vinti in giro per il mondo negli anni a seguire. Elena quest’anno è impegnata nell’esame di maturità per il futuro pensa di segnarsi all’università in scienze motorie al Foro Italico di Roma e dedicarsi ancor di più alla sua carriera sportiva girando per le varie località del mondo dove si svolgono le competizioni del world tour ITF. Il suo allenatore da sempre è Alberto Tommasi fondatore della scuola Bad Factory in stanza al Beach Paradise di Viareggio, la segue e supporta con professionalità dall’età di 7 anni conquistando un numero elevatissimo di titoli Italiani tra outdoor indoor femminili e misti circa una trentina.