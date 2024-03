Elena Amauri presenta i due romanzi sportivi

Nuove mostre e tante occasioni di promozione alla lettura, per tutte le età, nel fine settimana. Oggi alle

alle 17, torna “magic teacher” Elisa alla sezione Ragazzi della biblioteca comunale con “Easter and march more storytelling”, ciclo di laboratori e letture in inglese consigliato per bambini dai 5 anni. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria allo 0584 795500 o all’indirizzo [email protected]. Domenica, alle 17 torna “Cosa fai domenica?”: in programma l’incontro con l’autrice Elena Amauri (foto) che presenterà i suoi due romanzi sportivi, “Sui tuoi passi” e “Via dalle impronte”. L’evento si svolgerà nella Saletta del Fondo Russo, all’interno della Biblioteca.