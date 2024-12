Edilizia scolastica. Oltre 100 milioni di investimenti da parte della Provincia

Ammonta a oltre 100 milioni di euro l’investimento in corso d’opera della Provincia per la messa in sicurezza, l’adeguamento e la costruzione degli edifici scolastici di propria competenza. In Versilia, nello specifico, sono in corso gli interventi di ristrutturazione dell’ex Collegio Colombo a Viareggio, con la costruzione del laboratorio delle nuove cucine (12 milioni, finanziamento Pnrr). Lavori in corso per 4 milioni anche alla succursale del Marconi a Seravezza, dove sono in via di conclusione le opere per la nuova sala da pranzo, così come proseguono gli interventi per i laboratori per gli indirizzi lapideo e meccanico.

Allo Stagi di Pietrasanta è in costruzione la nuova cabina elettrica esterna: la scuola sarà completamente demolita e ricostruita grazie ad un avveniristico progetto architettonico da circa 20 milioni. A Viareggio, conclusi gli interventi sulle coperture del Galilei (270mila euro) e il restauro delle facciate del liceo classico (800mila), è stato aperto il cantiere all’istituto Piaggia dove sarà ricostruita la palestra (4,3 milioni di fondi Pnrr) che ha ricevuto il preventivo parere favorevole dal Coni. Al liceo scientifico Barsanti e Matteucci, effettuati i lavori di sistemazione del piazzale della scuola, la Provincia interverrà per sistemare la porzione di tetto che fu oggetto di crollo nel maggio scorso. Da avviare anche l’intervento di realizzazione della nuova palestra dell’istituto Galilei per 1,4 milioni.

"Gli uffici sono stati bravi a elaborare progetti di recupero adeguati e avveniristici che hanno consentito di ottenere un poderoso pacchetto di fondi del Pnrr – commenta il presidente della Provincia Marcello Pierucci (nella foto) –; l’obiettivo in questi anni sarà concludere gli interventi avviati e avviare quelli per i quali si sono stati approvati i progetti. L’impegno è diffuso e capillare tra piana di Lucca, Mediavalle, Garfagnana e Versilia".