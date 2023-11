Economo comunale, la giunta ha deciso. Nominato Bastanza

Sarà il dottor Leonardo Bastanza a ricoprire il ruolo di economo del comune di Stazzema. La nomina è stata deliberata dalla giunta durante la seduta d giovedì. Bastanza, che attualmente è dipendente in servizio al comune di Pietrasanta con l’incarico di funzionario amministrativo-contabile, dovrà pertanto occuparsi della la gestione di cassa delle spese d’ufficio di non rilevante ammontare. La nomina è solo l’ultimo atto di un percorso iniziato lo scorso 25 ottobre con l’approvazione dello schema di convenzione con il comune di Pietrasanta per l’utilizzo a tempo parziale di Bastanza per sei mesi a partire dallo scorso 2 novembre. Inoltre, sempre il 2 novembre, con decreto del sindaco Maurizio Verona Bastanza era stato nominato nuovo responsabile dell’area amministrativo-finanziaria-servizi alla persona e istruzione. La giunta ha infine deliberato di autorizzare l’anticipazione delle somme necessarie per costituire il fondo previsto dalla normativa per consentire il relativo servizio di cassa interno.