Ecco U-safe, il salvagente hi-tech. Debutto al Salone nautico di Puglia

Un salvagente tutto hi-tech è stato presentato allo Snim, Salone nautico di Puglia. Infatti Versilia Marine Service, specializzata in tecnologie di salvataggio innovative e soluzioni avanzate per la sicurezza in mare, è stata presente al salone per promuovere U-Safe, un dispositivo di salvataggio hi-tech di cui la società è l’unica referente e rivenditrice in Italia, attirando l’attenzione di imprese e istituzioni. In visita allo stand anche Navigo con il suo direttore Pietro Angelini, invitato come relatore al convegno "Opportunità e sviluppo per il turismo nautico", in cui ha colto l’occasione per coinvolgere la Marina di Brindisi e l’intero distretto pugliese con il quale navigo sta portando avanti una strategia di collaborazione nazionale sulle marine. "Il motivo per cui siamo qua è perché siamo consapevoli che aggregarci per l’italia deve essere un primo step perché il terreno è mediterraneo e per competere davvero l’aggregazione è una necessità – spiega Angelini – con l’intento di creare sinergie efficaci e durature specialmente per le imprese. Le occasioni come questa sono e devono essere utili soprattutto per le imprese ed è stato un piacere dare la giusta visibilità ad una società di eccellenza come Versilia Marine Service con la sua idea innovativa".

L’evento in generale ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra le realtà del settore nautico. Durante l’incontro, è stato sottolineato il primato della Toscana nello sviluppo di questo settore, riconoscendo pubblicamente il ruolo di Navigo come punto di riferimento nazionale, impegnato nella promozione della crescita attraverso la collaborazione tra diverse realtà territoriali. Un plauso è stato rivolto alla visione di Angelini e al suo approccio innovativo, che mira ad aumentare l’integrazione tra le realtà nautiche italiane, piuttosto che a iniziative isolate, e l’importanza di creare una rete di collaborazioni a livello nazionale per il futuro del settore nautico italiano. "Sono d’accordo con Angelini e condivido lo spirito di Navigo, di cui siamo soci - sostiene Edoardo Gori, responsabile commerciale di Versilia Marine Service - la sinergia tra aziende e istituzioni rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi per la nautica, con un occhio di riguardo alla sicurezza in mare, grazie anche alle innovazioni che introducono tecnologie avanzate come alternativa ai tradizionali sistemi di sicurezza".

Fra.Na.