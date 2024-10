Ecco Puliamo il Mondo. Cittadini per l’ambiente

Torna la manifestazione Puliamo il mondo, promossa dalla Fondazione Legambiente, e assieme giunge la pronta adesione del Comune. L’appuntamento è per domani: ritrovo alle 9.30 davanti alla scuola dell’infanzia Delatre, nell’omonima via al civico 91 a Seravezza. L’iniziativa vede l’adesione anche degli studenti della sede seravezzina dell’Istituto Marconi che, assieme agli altri partecipanti, saranno impegnati nella pulizia dei greti del Serra e del Vezza, partendo da una parte dalla località Puntone, alla confluenza dei due corsi d’acqua, per salire verso Riomagno e dall’altra con la pulizia dell’area lungo via Gino Lombardi a salire verso Ruosina, compresa l’area denominata Bagno Mimì. "La scelta dei tratti oggetto di pulizia – spiega l’assessore alla pubblica istruzione Valentina Mozzoni – ha tenuto conto anche della facile fruizione da parte delle famiglie con bambini". "Desidero – sottolinea l’assessore Michele Silicani – ringraziare Ersu per il prezioso contributo che assicura mettendo gratuitamente a disposizione dei partecipanti sacchi e guanti, oltre a provvedere al termine della manifestazione alla rimozione dei rifiuti raccolti. Un grazie anche al Consorzio 1 Toscana Nord (ex Consorzio di Bonifica Versilia Massaciuccoli, ndr) che garantisce come ogni anno il supporto all’iniziativa".