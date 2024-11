Ecco "Panettonissimo". La kermesse dedicata al dolce artigianale

Tre giornate golose con la 1° edizione del Festival Panettonissimo che il 29 e 30 novembre e il 1° dicembre animerà piazza Duomo. A promuovere l’evento il Comitato delle Botteghe di Pietrasanta insieme al Comune e col sostegno della Banca della Versilia Lunigiana Garfagnana. Presenti panettoni rigorosamente artigianali: una quindicina di rappresentanti delle migliori pasticcerie del territorio (e oltre) proporranno il panettone salato oppure vegano, dalla forma ‘maxi’ o con farcitura decisamente insolita. La direzione artistica è stata affidata al giornalista, gastronomo e conduttore radiofonico Davide Paolini, meglio conosciuto come il ‘gastronauta’ per la sua filosofia di pensiero che vede il cibo come cultura, strumento del sapere per conoscere storie, tradizioni, luoghi, uomini e paesaggi. Nei tre giorni di festival in Sant’Agostino si terranno conferenze sull’arte della panificazione, l’importanza del connubio tra arte e cibo nella tradizione italiana e il riconoscimento del panettone nel mondo e il conseguente indotto economico, con la presenza di pasticceri, nutrizionisti, esperti di settore e anche un nome illustre del settore dolciario che prosegue la tradizione di famiglia avviata dal padre, volto noto di programmi tv. "L’obiettivo _ spiega Gianluca Borgonovi presidente dei commercianti _ è di esaltare il valore culturale del panettone artigianale stimolando l’interesse verso i prodotti locali, della Versilia e dell’Italia, e ovviamente attrarre ospiti in un momento di bassa stagione". "L’enogastronomia è uno degli asset di promozione su cui abbiamo scommesso già da diversi anni, con “Le Stelle di Pietrasanta” e la partecipazione a “Les Etolies de Mougins” – aggiunge il sindaco Alberto Giovannetti – ma è anche una forma d’arte che vogliamo trovi sempre più spazio a Pietrasanta". "Il cda e la direzione generale Bvlg hanno il piacere di dare sostegno a questa importante iniziativa delle botteghe di Pietrasanta, ribadendo la vicinanza alla propria comunità, ai commercianti e a tutto il territorio" dice il direttore generale Maurizio Adami. Una curiosità: la locandina dell’evento è tutta artistica: a realizzarla è stato Tano Pisano.

Fra.Na.