Ecco “Origami“. Brano di debutto di giovani talenti

Si chiama “Origami“ (foto) è il primo brano realizzato da una trentina di allievi della scuola di musica contemporanea “ InMusica Viareggio“, che ha la sede dietro la Torre Matilde. La scuola è frequentata da un centinaio di allievi che abbracciano una fascia di età compresa tra adolescenti e senior. Il video clip è dedicato a Viareggio con diverse immagini della città. "La realizzazione del brano - racconta Simone Lavorini, il docente che ha coordinato il lavoro di una trentina di allievi che hanno realizzato il brano parlando anche a nome di Francesco Annunziata che gestisce la scuola- è stata una scommessa. Lo scorso dicembre nel laboratorio musicale del venerdì abbiamo lanciato per scherzo la sfida “facciamo un brano“?" Detto fatto: Origami, inedito, è da poco sulle piattaforme social. Il video è stato realizzato da un gruppo di ragazzi viareggini “Cinefilia“. "Origami è stato confezionato in tutto e per tutto dai ragazzi: testo, musica, incisione", racconta Simone Lavorini che ha creduto nel progetto. "Sono stati mesi di lavoro. Ma la soddisfazione oggi è grande. I ragazzi hanno dimostrato impegno, passione, e ci hanno creduto fino in fondo. Origami racconta una storia di amore e di amicizia che dopo alcune peripezie ha lieto fine. Un messaggio di ottimismo", racconta Simone Lavorini. Per il brano: link YouTube: https:www.youtube.comwatch?v=Aj87CIv70D8

Su Spotify: https:open. spotify.comtrack3pExqzCeQbwW2b9Nn2jpDE?si=CZeXHDMKSGSUXhSW4Mrp8A&utm_source=copy-link

Maria Nudi