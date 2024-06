"Ecco l’arte di Mary Poppins". Il critico Francesco Bonami stronca gli ombrelli colorati

I filmati sono quelli della celebre pellicola in bianco e nero di Robert Stevenson, datata 1964, che ha fatto sognare grandi e piccini. Il regista di “Mary Poppins“ non avrebbe potuto minimamente immaginare che dopo 60 anni quei fotogrammi sarebbero diventati un pungiglione intriso di veleno destinato alla Piccola Atene con una parodia tutt’altro che tenera all’indirizzo degli ombrelli colorati allestiti da pochi giorni nella centrale via Mazzini. "Guarda Giorgia, sta arrivando a Pietrasanta!": recita così il bambino, rivolto alla sua amichetta, nella celebre scena di Mary Poppins che sta planando giù in città con un ombrello. La voce doppiata appartiene però a Francesco Bonami, critico d’arte e curatore italiano, naturalizzato statunitense, di fama internazionale. Il video pubblicato sulla propria pagina Instagram “Thebonamist“ nel giro di pochissimo tempo è diventato virale, aumentando ancora di più il solco tra chi apprezza l’allestimento dell’estate, introdotto per la prima volta nel 2018, e chi invece ritiene che gli ombrelli non siano consoni a una città d’arte, men che meno in un periodo in cui piazza Duomo ospita le monumentali colonne in marmo di Park Eun Sun. Che è poi quello che pensano residenti e attività commerciali, divisi come sempre in favorevoli e contrari.

Bonami, che non più tardi del 1° giugno era in piazza Duomo sul palco come ospite di “Parole ad Arte“, evidentemente parteggia per chi non è favorevole agli ombrelli colorati. Il risultato è il video, di pochi minuti, intitolato “Pietrasanta dedica l’estate d’arte a Mary Poppins“, col bambino che come detto invita l’amica ad ammirare l’arrivo della celebre badante con l’ombrello. La quale, subito dopo, canticchia “Sto arrivando a Pietrasanta”, seguendo le note della colonna sonora ma sempre con la voce di Bonami. "E come ogni anno – dice poi il critico d’arte 69enne, con la voce fuori campo – a Pietrasanta quest’estate arriverà una nuova arte. Pietrasanta dedicherà tutta l’estate culturale e artistica a Mary Poppins: ecco la prima fantastica installazione e ancora non sappiamo cos’altro ci aspetterà!". Epilogo dell’ennesimo attacco di Bonami alla Piccola Atene. Molti ricordano ancora la crisi diplomatica con la Rai nel maggio 2016 dopo che Bonami in diretta da piazza Duomo disse "i peggiori artisti vivono a Pietrasanta" durante la trasmissione “Quelli che il calcio”. Con un’inevitabile sfuriata dell’allora sindaco Massimo Mallegni verso il conduttore Nicola Savino e il dietrofront dello stesso Bonami.