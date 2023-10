Ecco la casina dell’acqua. No del comitato

Proteste e raccolte di firme non sono servite. Il Comune ha installato la nuova casina dell’acqua di fronte alla chiesa di Strettoia (nella foto), come richiesto dal comitato paesano, ma non in quel punto. "Oltre a togliere due posti auto – spiega il presidente Diego Pelucchini – è stata collocata in curva: chi viene da mare verso monti in genere tende a prenderla larga e questo potrebbe creare delle difficoltà non essendoci una fascia di rispetto come alla Pesa. Ribadisco che la location migliore per noi era la piazzola della Francigena, in via della Chiesa, dove ci sono già le tubazioni e avrebbe potuto servire anch i pellegrini della Francigena. Quindi sì alla casina, no alla posizione e all’assenza di dialogo da parte del Comune".