Ecco il calendario degli open day agli asili nido

Sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2024/25 ai nidi d’infanzia del Girotondo, Mafalda e Lo Scrigno Magico a Camaiore. La domanda deve essere presentata entro i 30 aprile. Inoltre, i nidi si presentano alle famiglie tramite degli open day, con la possibilità di visitare gli ambienti interni ed esterni e chiedere informazioni circa le attività educative e didattiche che si svolgeranno nel corso dell’anno educativo.

Le giornate saranno organizzate secondo il seguente calendario: martedì 9 aprile, dalle 17 alle 19, toccherà al nido d’infanzia ’Girotondo’, in via Carducci 89 a Lido di Camaiore (0584/66 889); al nido d’infanzia ’Mafalda’, in via Paduletto 102 a Lido di Camaiore (0584/610 238); e al nido d’infanzia ’Il nido di Gigia’, in via De Nicola 201 a Lido, in località Secco (0584/610 238).

Si prosegue poi giovedì 11 aprile, sempre dalle 17 alle 19, al nido d’infanzia ’Lo scrigno magico’, in via Toti 70 a Camaiore (0584/982 065) e al nido privato accreditato ’L’Alveare’, in via XII Agosto 92 a Capezzano Pianore (0584/915 844).

RedViar