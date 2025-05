Ecco i "Percorsi dell’anima" in biblioteca

Tutto pronto per "Percorsi dell’Anima – Arte e Poesia tra luce e frammenti", una mostra collettiva che nasce per dare visibilità alle opere realizzate da persone che vivono esperienze di disagio psichico, ospiti delle strutture socioassistenziali presenti sul territorio comunale e provinciale. L’esposizione si terrà nei locali della Biblioteca comunale "Guglielmo Marconi" nel palazzo delle Muse (in piazza Mazzini 12), da oggi fino 18 giugno sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. I lavori esposti – tra pittura, grafica e poesia – sono il frutto di un’espressione libera e autentica, sviluppata in autonomia da ciascun autore, seguendo l’ispirazione e le proprie attitudini personali. Un progetto organizzato e realizzato grazie alla cooperativa La Mano Amica, promosso in collaborazione con il Servizio di Salute Mentale per Adulti dell’Asl Toscana nord ovest), co-organizzato e patrocinato dal Comune.

Inaugurazione oggi alle 11. "Iniziative come ‘Percorsi dell’Anima’, rappresentano un esempio concreto di come la cultura e l’arte possano diventare strumenti di inclusione e consapevolezza – commenta l’assessore al welfare Sara Grilli –. Questa mostra ci invita a fermarci, ad ascoltare e a riconoscere il valore umano e creativo di chi affronta ogni giorno il disagio psichico con coraggio e dignità. Ringrazio gli organizzatori per il loro impegno quotidiano: come Amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere progetti che uniscono bellezza, cura e partecipazione, contribuendo a costruire una comunità più aperta, empatica e solidale".

Il progetto si completa di quattro laboratori creativi, a cura degli operatori Luca Gherardi e Giuliana Batignani, in programma mercoledì 21 e mercoledì 28, il 4 e il 10 giugno. Gli appuntamenti si terranno dalle 10.30 alle 12.30 in Biblioteca.