Ecco i nuovi contatori dell’acqua. Interventi più tempestivi: "Servizio efficiente e moderno"

Lettura dei dati da remoto e in tempo reale, monitoraggio della rete idrica più efficiente e di conseguenza possibilità di intervenire più tempestivamente in caso di perdite o anomalie. Sono i benefici legati ai nuovi contatori "intelligenti" che Gaia sta installando anche a Pietrasanta, intervento preceduto in questi giorni dai cartelli affissi nel centro storico (nella foto). La sostituzione, che non prevede nessun costo a carico dei cittadini, era partita nel 2023 nel territorio di Massa per poi proseguire lungo il resto del comprensorio apuoversiliese. In questo modo i vecchi misuratori meccanici verranno rimpiazzati dai nuovi "Smart Meter", più moderni ed efficienti.

"La campagna di sostituzione dei contatori – spiega il gestore idrico – renderà più diretto e immediato il controllo e la gestione delle reti. L’intervento fa parte del grande progetto ’Wadis-Water loss control&Digital innovation strategy’ da 40 milioni di euro, per il quale abbiamo ottenuto 25 milioni di euro di fondi Pnrr.

L’obiettivo è la riduzione delle perdite idriche presenti sulla rete, che in alcune aree potrà arrivare fino al 50% in meno di perdite entro il 2026. ’Wadis’ prevede non solo il rinnovamento dei contatori, ma anche la sostituzione di condotte ammalorate e la digitalizzazione della rete con nuovi strumenti informatici". Quanto ai nuovi dispositivi, l’intervento previsto a Pietrasanta verrà eseguito da un incaricato della ditta "Barbagli" munito di tesserino di riconoscimento, con l’erogazione dell’acqua sospesa per circa 30 minuti per consentire la sostituzione. In caso di contatore esterno il cittadino non dovrà essere presente al momento delle operazioni, mentre dovranno esserci in caso di contatori collocati in area privata.

"Al fine di evitare truffe da parte di malintenzionati – conclude Gaia – ricordiamo ai cittadini che i nostri incaricati non pososno chiedere somme di denaro né hanno necessità di chiedere di visionare le bollette. L’installazione dei contatori, una volta a regime, consentirà anche la telelettura dei consumi e il monitoraggio costante della rete al fine di potenziare complessivamente il servizio all’utenza. Ad esempio, la nuova tecnologia, appena verrà attivata, ci permetterà di effettuare le letture da remoto e darà all’utente una maggiore consapevolezza dei propri consumi, per un uso sempre più razionale della risorsa. Lo ’smart meter’ installato rileverà inoltre preziose informazioni sui parametri di erogazione dell’acqua, utile al gestore per migliorare gli standard di servizio e intervenire più efficacemente".

d.m.