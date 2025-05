Ecco "D=Donne". La prima mostra non si scorda mai

È un viaggio personale attraverso "Figure, emozioni e cose" la prima mostra dal titolo "D=Donne" di Alessandro Bonuccelli, celebre volto della Canzonetta viareggina, che sarà inaugurata giovedì, alle 17, a Villa Paolina.

Per pura passione Bonuccelli ha recuperato i colori e riscoperto la pittura, dopo aver già partecipato con tre produzioni alla mostra “Burlamacco incontra l’Arte” del 2024 spronato da Velia Chiericoni, ed è ripartito da dove aveva interrotto il suo percorso artistico, dal periodo formativo dell’Accademia di Belle Arti e dal gusto per il “figurativo” che lo ha sempre attratto. Le sue opere sono essenzialmente figure umane, intere, mezzobusto o volti preferibilmente femminili, in onore al rispetto e l’ammirazione incondizionata verso tutte le donne alle quali è dedicata questa esposizione. Figure statiche, quasi immobili, talora immerse nei pensieri e racchiuse in corpi definiti da un segno deciso e incisivo e modellati dal contrasto, talvolta violento, tra luce e ombra che l’autore spesso accentua con una dominante cromatica di blu e nero. Raramente si avventura nel ritratto e per un’innata ironia che identifica il suo carattere, si diverte assegnando i titoli delle sue opere non alle figure in sè ma agli oggetti, apparentemente secondari, che completano i quadri.

Caratterizzati da sfondi colorati quasi piatti ma vivaci che ricordano all’autore le stampe policrome dei vecchi manifesti di Carnevale, altro amore di Bonuccelli che ci promette, su questo tema, una rassegna futura.

La mostra, che resterà esposta a Villa Paolina fino al 22 giugno, è aperta da mercoledì al sabato, dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 19.30.