‘Eccellenze’ di Stazzema. Conferiti gli attestati a chi dà lustro alla comunità

Ecco le prime ‘Eccellenze’, a cui ne seguiranno altre, conferite a chi ha contribuito con il proprio operato a tenere alto il prestigio della comunità di Stazzema. Al Palazzo della Cultura di Cardoso, sono stati consegnati i primi undici attestati di "Eccellenza", dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona e dall’assessora alla cultura Anna Guidi. A ricevere l’attestato sono state anzitutto le due bande musicali di Stazzema, ovvero la Filarmonica Santa Cecilia di Farnocchia e la Filarmonica Santa Cecilia di Levigliani: la prima fondata nel 1850 dai farnocchini Roberto Cipriani e Giuseppe Razzuoli, la seconda invece ha festeggiato 120 anni di vita nel 2024. Premiate anche le due pastore di Stazzema, cioè Silvia Pieruccioni e Caterina Leonardi, entrambe ben note per il loro antico lavoro e per l’amore con curano il loro gregge che portano a pascolare sugli alpeggi delle Alpi Apuane. Thomas Benetti, il quindicenne campione italiano del motociclismo, vincitore de campionato junior velocità Aprilia Sport Production non poteva non essere fra le Eccellenze di Stazzema. Padre Benvenuto invece, parroco di una metà delle parrocchie di Stazzema, con la sua raccolta fondi che ha permesso di costruire un ospedale in Congo, ha dato un lustro particolare alle comunità che ben lo conoscono e lo hanno accolto. Le tre associazioni premiate sono invece: il Gruppo astronomico Versiliese, per l’esemplare osservatorio che si trova a Stazzema in località Monte, gli Uomini della Neve per portare avanti la tradizione del recupero della neve dalle buche dalla Pania, e le Custodi del Tappeto del Mondo per la raccolta e cucitura del tappeto simbolo di pace come devozione ai valori del Parco nazionale della Pace di Sant’Anna. Infine il poeta- cavatore Sauro Mattei per aver cantato un mestiere difficile e pericoloso, e Loredana Barsanti, la tessitrice che continua a coltivare e tramandare un’arte antica, patrimonio delle nostre antenate, con il vecchio telaio. "Conferire le eccellenze è un gesto di riconoscenza verso chi dà lustro al comune con il suo operato – ha commentato l’assessora Anna Guidi –. Siamo orgogliosi che il nostro territorio esprima peculiarità tanto variegate e tutte di spessore. La cerimonia è stata il primo atto di un percorso di lungo periodo: abbiamo ancora molto da premiare. Ringrazio tutti quelli che hanno contribuito alla riuscita della festa".