È Venditti show. Il 13 agosto a Villa Bertelli

Un altro nome di spicco si aggiunge al calendario estivo di Villa Bertelli: il 13 agosto Antonello Venditti con "Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary". L’evento è a cura da Leg Live Emotion Group e Fondazione Villa Bertelli. Antonello Venditti festeggia pertanto il suo 75° compleanno nell’anno delle celebrazioni del 40ennale del suo album Cuore e il grande progetto live “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” si arricchisce di nuovi palchi. Dopo l’anteprima, già sold out, all’Arena di Verona il 19 maggio, e le tre date alle Terme di Caracalla il 18, 19 e 21 giugno, “Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary”, da luglio diventerà un lungo tour estivo che toccherà alcuni dei luoghi più prestigiosi della Penisola, tra teatri di pietra, ville storiche e piazze spettacolari. “Cuore” contiene brani che sono diventati storia della musica italiana, nella loro attualità, ed inni generazionali come “Notte prima degli esami”. Sul palco l’artista, accompagnato dalla sua superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale. Venditti è considerato fra i più popolari e prolifici cantautori della cosiddetta “scuola romana”. Dal 1972, anno del suo esordio discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d’amore e d’impegno sociale. Con quasi 40 milioni di copie, è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. I biglietti per il concerto sono già disponibili su Ticketone.it.