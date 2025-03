È stato varato il mega yacht : "Amante 58"

Un nuovo "Perini", questa volta a motore, è stato varato da The Italian Sea Group di Marina di Carrara, azienda che ha rilevato anni fa il prestigioso marchio. Si tratta del superyacht "Amante" di 58 metri, realizzato in acciaio e alluminio che conferma e rafforza l’ambiziosa strategia dell’iconico brand Perini, quale testimonianza del continuo impegno nell’innovazione e nella ricerca. "Quest’ultimo varo non è solo un altro segno tangibile del nostro continuo impegno verso l’eccellenza, ma conferma anche la nostra visione di crescita e innovazione nella produzione di motoryacht Perini Navi – dice Giovanni Costantino fondatore e amministratore delegato di The Italian Sea Group –. Il superyacht Amante è il quinto successo di un percorso entusiasmante verso la produzione di motoryacht che diventerà sempre più centrale nella propria gamma". Il progetto Amante 58 insieme al suo gemello Fantasy 59, è stato inizialmente ispirato alla serie di yacht Vitriuvius. Entrambi sono stati successivamente modificati dal cantiere e attualmente presentano una nuova architettura con una larghezza di 9,75 metri, un design innovativo e tecnologie all’avanguardia. The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, quotato su Euronext Star Milan, attivo nella costruzione e refit di motoryacht e sailing yacht fino a 140 metri. E’ il primo produttore italiano di superyacht sopra i 50 metri in base al Global Order Book 2025, classifica internazionale stilata da Boat International.

W. S.