È scomparso Marcello Parducci. Patron dei Concerti di Pieve a Elici

Marcello Parducci, per decenni patron e indiscusso protagonista dei successi dei “Concerti di Pieve a Elici”, ieri pomeriggio è deceduto all’Ospedale Versilia dopo una lunga e sofferta malattia che gli impediva di rspirare. Lascia i suoi familiari quanti lo hanno conosciuto e stimato come conoscitore di musica classica, nonché organizzatore di quel gioiello che era diventato, appunto, l’appuntamento estivo nella chiesa di San Pantaleone a Pieve a Elici. Le sue ampie conoscenze nel mondo dei musicisti, avevano permesso di avere al ai “Concerti“ molti fra i più celebri solisti di pianoforte, violino, violoncello e clarinetto. Da questa mattina la sua salma sarà esposta nella “sala dell’accoglienza” di via Fratelli Cervi mentre i funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 17.30 nella chiesadi Stiava. Alla sua famiglia le nostre più sentite condoglianze.

Mario Pellegrini