È morto Roberto Giannoni. Gestiva la pizzeria "Teo"

A giugno avrebbe festeggiato il primo quarto di secolo della sua creatura, la pizzeria "Teo" di Tonfano, avviata nel 2000 in via Versilia insieme alla moglie. Ma il destino purtroppo ha preso un’altra strada e ieri c’è stato il triste epilogo. Nonostante la sua tenace battaglia, Roberto Giannoni non ha potuto far nulla contro la Sla di cui soffriva. Il mondo della ristorazione perde così uno dei suoi protagonisti. Lascia la moglie Rebecca e il figlio Teo, con i familiari che hanno chiesto, al posto dei fiori, di donare un’offerta all’associazione "Uniti si può-Marco Luisi", da tempo mobilitata per sostenere la ricerca sulla Sla. "Sono stati meravigliosi nel metterci a disposizione un mezzo attrezzato per portare Roberto alle visite. In un momento così buio, come quello che si prova di fronte a una diagnosi nefasta, poter contare su una realtà del genere è stato fondamentale". Funerali, a cura de "La Piramide", oggi alle 14 alla chiesa di Tonfano.

d.m.