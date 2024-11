È morto Pier Paolo Tartarelli. Il suo mondo era la strada

PIETRASANTA

La vita da tempo lo aveva messo a dura prova costringendolo a vivere di espedienti e in luoghi di fortuna. Lo trovavi sempre all’esterno del Conad o in cima al sottopasso pedonale della stazione. Non solo per chiedere l’elemosina, ma per scambiare anche due chiacchiere. Sempre col sorriso, l’immancabile bicicletta e la capigliatura rasta che lo rendeva subito riconoscibile in mezzo a mille persone. Non erano tutte rose e fiori, qualche problema – anche con la giustizia – l’aveva avuto. Eppure Pier Paolo Tartarelli era diventato il senzatetto più conosciuto in città e in tanti, tantissimi gli volevano un gran bene. Purtroppo col passare del tempo il suo organismo ha cominciato a risentire di quella vita costantemente all’addiaccio, tranne brevi periodi in cui veniva ospitato da conoscenti. E senza alcuna pietà gli ha presentato il conto.

Pier Paolo si è spento a 58 anni all’Opa di Massa, dov’era ricoverato da una settimana a causa di problemi all’aorta. Nell’ultimo periodo era tornato a rifugiarsi in una tenda sotto il ponte di via Pescarella, a Vallecchia, a ridosso del fiume Versilia, ed era stato lui a chiamare i soccorsi dopo aver avvertito dei forti dolori al petto. Era stato sottoposto a un intervento urgente alle valvole dell’aorta, ma nella notte tra giovedì e ieri un’emorragia gli è stata fatale. Un epilogo triste e impensabile se si torna indietro di alcuni anni. Lavorava alle assicurazioni “Generali“ di Forte dei Marmi, aveva tanti clienti ed era apprezzatissimo. Gli intrecci della vita, invece, hanno rotto quell’incantesimo, e dall’oggi al domani è dovuto ripartire da zero ma senza più quattro mura intorno. Tanti i messaggi di cordoglio, come quello di Nicola Conti: "È un notizia che mi ha lasciato molto triste: lo conoscevo da quando portavamo insieme i nostri bimbi all’asilo. Un ragazzo sfortunato nella vita e che per la sua bontà avrebbe meritato molto di piu". Lo ricordano con affetto anche a Vallecchia: quando tornava dal Conad con il cibo donato dal supermercato e dai clienti si recava al “Piccolo Bar“ (qua si faceva recapitare anche la posta) e all’osteria “La Brocca“ dove gli cucinavano i pasti. I funerali di Pier Paolo Tartarelli, che lascia la sorella Chiara e un figlio, si terranno oggi alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria Lauretana a Querceta, di cui era originario, a cui seguirà la cremazione.

