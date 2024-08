È morto Paolo Pardini. Un uomo pieno di valori

Un pezzo di storia camaiorese se ne va con la scomparsa di Paolo Pardini, noto imprenditore, presidente delle ’Manifatture Norberto Pardini & Figli’ ed ex presidente del Camaiore Calcio che ha poi lasciato ai figli Michele e Norberto tramandandogli tutta la grande passione per i colori bluamaranto. Paolo si è spento all’età di 87 anni, lasciando un vuoto enorme nella "sua" Camaiore dove è stato pilastro del cordificio, azienda ultracentenaria di famiglia (prima di lui c’erano stati il padre Norberto ed il nonno Oreste) e che aveva dato lavoro a tanti camaioresi e non solo. Negli anni ’70/’80 intuì le potenzialità dell’azienda e puntò su un deciso cambio di rotta: dalla produzione verso il commercio di spaghi e di prodotti legati al mondo agricolo.

Nato nel centro storico, Paolo aveva studiato in un collegio a Roma per poi rientrare a Camaiore a seguire l’azienda di famiglia. Aveva perso l’unico fratello Fabrizio anni fa ed era rimasto vedovo da due anni di Rosaria, amata compagna di vita da mezzo secolo. "Paolino", come lo chiamavano gli amici, amava la vita, la famiglia, l’azienda e il calcio. Intuitivo ed acuto, ironico e vivace, con uno sguardo inquadrava situazioni e persone. Aveva piglio e simpatia, umanità ed onestà ("Non bisogna compiere azioni di giorno che non ci facciano dormire la notte" era un suo mantra). Gli piaceva molto viaggiare, la cultura, il vino, il buon cibo e stare in compagnia.

Lascia i tre figli Norberto, Paola e Michele ed i nipoti Laura, Rosaria, Oreste, Luisa e Paolo Giulio oltre alla cognata Letizia, le nuore e il genero. La salma si trova presso le onoranze funebri “Il Colosseo“. Ed i funerali si svolgeranno oggi alle 17 alla Badia.