E’ morto l’appuntato Antonelli. Carabiniere a servizio della gente

La divisa da carabiniere come seconda pelle. Indossata con orgoglio, al servizio della gente. Determinato, cocciuto, refrattario ai furbetti. "Nei secoli fedele" è il motto dell’Arma in cui si specchiava. A 89 anni, all’ospedale di Massa, è morto l’appuntato Giuseppe Antonelli, per gli amici Pino, un militare che per molto tempo ha prestato servizio al nucleo radiomobile di Viareggio. Con il collega Coppola, formava un equipaggio affiatato e determinato: sul suo libretto di servizio, sono certificati numerosi interventi per sventare reati o assicurare alla giustizia chi li aveva commessi. A cavallo fra la fine degli anni ‘80 e l’inizio del decennio successivo, con la Versilia sotto i riflettori per il caso della ‘Circe’, al secolo Maria Luisa Redoli, accusata di avere preso parte all’omicidio del marito Luciano Jacopi, una foto di Giuseppe Antonelli divenne quasi iconica: il clic del fotografo lo ritrae mentre accompagna in carcere la donna. Da tempo in pensione, negli ultimi tempi aveva dovuto fare i conti con la malattia. Lascia la moglie Luciana, le figlie Silvia e Antonella, due nipoti e tante persone che l’hanno conosciuto e apprezzato. I funerali domani alle 10 nella chiesa di S. Rita.