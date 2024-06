È morta Marinetta. Beniamina delle scuole

Ogni comunità ha i suoi personaggi caratteristici che si sono fatti amare da tante generazioni per gesti che rimarranno incisi per sempre e in modo indelebile nella memoria collettiva. Come Marinetta Mazzei, che ogni mattina, per svariati decenni, nell’ora dell’intervallo apriva la finestra confinante con le scuole elementari “Mutti“ di Strettoia. Era il momento più atteso, perché oltre a lanciare il paniere ai propri figli elargiva dolci e caramelle anche agli altri alunni che si trovavano nel cortile.

Un gesto talmente iconico che fa capire come tutta Strettoia ieri abbia appreso con enorme nostalgia e tristezza la notizia della scomparsa di Marinetta. Casalinga, a luglio avrebbe compiuto 89 anni, di cui 66 come moglie di Bruno Lazzerini, anche lui molto conosciuto per essere stato un imprenditore edile. "Ricordiamo con affetto una persona che lascia un segno in questa comunità – scrive Guido Bascherini, appassionato di storia locale – sempre presente in ogni manifestazione popolare e in ogni ricorrenza. La parola sempre pronta, la battuta, l’ironia ma con profondo amore per le persone. Dal terrazzo di casa ha visto intere generazioni di ragazzi che scorrazzavano nel giardino della scuola elementare. E ogni anno, seduta sul muretto della scuola, attendeva con la sua borsetta il passaggio della gara ciclistica ’Pilade Cinquini’, seguendo la gara con passione e incitando anche con parole di conforto gli atleti. Non sarà mai dimenticata da tutti coloro che l’hanno conosciuta: ciao Marinetta, un abbraccio da tutto il paese". I funerali di Marinetta, che oltre al marito lascia i tre figli Andrea, Donatella e Meri, si terranno stamani alle 10 alla chiesa di Strettoia.

d.m.