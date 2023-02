"È doveroso riqualificare la pinetina"

"Per rispetto di Emilio Tarabella, l’amministrazione è tenuta a riqualificare la pinetina a lui intitolata, un tempo punto di riferimento delle associazioni". Il segretario comunale Pd, Simone Tonini, commenta in modo tagliente gli annunciati lavori di sistemazione di quello spazio che per l’estate 2024 si presenterà in veste del tutto rinnovata. "Dopo anni di sostanziale abbandono e di non utilizzo – dice Tonini – finalmente l’amministrazione annuncia che metterà mano alla riqualificazione della pineta Tarabella che per tanti anni è stata un punto di riferimento per il paese, sia in un passato più lontano, sia in quello più recente nel quale in estate veniva allestito un palco per spettacoli ed esibizioni di tante associazioni, scuole, e ragazzi (con Rock in Forte ad esempio). Oppure alle tante iniziative nel periodo natalizio con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il villaggio di Babbo Natale. In questi anni probabilmente non si è avvertita la necessità di ripristinare il palco e gli spazi, Covid a parte; forse il paese può farne a meno, forse è cambiato, forse questo disinteresse, che rappresenta un cambiamento rispetto al passato quando invece la Pineta Tarabella era un punto di riferimento molto sentito dalle associazioni, è uno dei segni di un mutamento della nostra identità o del senso di appartenenza al paese. Nel rispetto alla sua storia – chiude – ed anche al nome che porta, la Pineta Emilio Tarabella si merita molto di più: ed è compito dell’amministrazione restituirle dignità e centralità nella vita del paese"