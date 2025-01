E dal lago arriverà a bordo del "dragone"

Se dal lago di Massaciuccoli la Befana arriverà sul Belvedere Puccini a bordo del “dragone“, al Varignano si presenterà invece in piazza Donatori di Sangue accompagnata da Mou e Pollicino, due minipony impegnati nella pet-therapy.

Così Viareggio celebra, oggi e domani, la “vecchina“; con due iniziative promosse dalle associazioni locali e dedicate alle famiglie che chiudono il periodo delle feste. A Torre del Lago, grazie al’organizzazione della Misericordia locale, con il supporto della consigliera delegata Alessandra Malfatti e del Comune, e il contributo della Fondazione Festival Pucciniano, saranno due le befane che domani alle 15 arriveranno dal lago di Massaciuccoli a bordo di un dragone dell’associazione “Ckv Canoa Kayak Versilia“.

Ad accoglierle, sul porticciolo del Belvedere Puccini, ci sarà il corpo musicale “Giuseppe Pardini“ che suonerà le tradizionali canzoni dell’Epifania. Le befane faranno poi un giro sul Belvedere a bordo di un carretto caratteristico, messo a disposizione dell’associazione sportiva “Unicorno“, e si fermeranno sotto la grande stella luminosa per salutare, raccontare storie e regalare una calza a tutti i bambini presenti. In caso di pioggia la manifestazione sarà ospitata nel foyer del Gran Teatro.

E come già anticipato; a portare la “vecchina“ al Varignano – attesa oggi per le 15 in piazza Donatori di Sangue insieme a due minipony – è invece l’associazione “Agape“; che per i bambini ha preparato un ricco banchetto tra calze, caramelle, merende e cioccolato caldo.