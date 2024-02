È Carnevale ovunque. Un giovedì molto grasso a Camaiore e a Stiava

Il Centro Storico di Camaiore si veste a festa per il Carnevale 2024. Si parte con il Carnevale dei Piccoli giovedì grasso a partire dalle 14 con tanti giochi e divertimento, premio alla maschera più bella e animazione in Piazza San Bernardino. Un pomeriggio di puro divertimento per tutti i bambini in maschera. Grande festa sabato 17 con tre piazze del centro storico che si animeranno dei colori e della magia del Carnevale. La prima ad accendersi sarà Piazza Diaz alle 18:00 con l’arrivo del corteo di rievocazione storica che partirà da Via Vittorio Emanuele. Il riferimento è al 1491 quando il doge di Genova arrivò a Camaiore in esilio ed in suo onore fu organizzato un meraviglioso carnevale. Gian Galeazzo Fregoso, il doge, arriverà insieme alla figlia Lucrezia e in piazza lo attenderà una messa in scena storica tra fauni, ninfe, foreste magiche, danze e teatro.

Coinvolto il Rione Montebello con cibo di stampo medievale e vino cotto per tutti. Alle 19, dalla zona del Palasport, partirà il corteo festoso delle maschere, che attraverserà tutto il Centro Storico per terminare in Piazza XXIXMaggio con la grande festa, tra maschere e musica, per tutta la serata. Oltre alle tante attività del Centro Storico anche il Rione La Rocca e il Rione Nocchi a rendere, con le loro prelibatezze, più gustosa la serata. Festa anche in piazza San Bernardino con il dj set e il Rione Montebello.

L’evento è organizzato dal Comune di Camaiore con la collaborazione del CCN di Camaiore e Also Eventi.

Grande festa anche a Stiava per il giovedì grasso con la frazione pronta a colorarsi dei colori del Carnevale. Appuntamento domaniapartire dalle 15 in via della Misericordia e a Villa Gori, sfilata dei Carri dell’Associazione Carnevale in Miniatura, con la partecipazione della CREA e dei bambini della scuola dell’ infanzia di Stiava. Sarà un pomeriggio di divertimento a misura di bambino ma anche all’insegna del gusto con pizza, patatine fritte, panzerotti, bomboloni e in esclusiva il Kebab stiavese. La sera la festa continua dalle 19 alle 24 con musica e tanto divertimento per tutti grandi e piccini.

“Iniziamo con Stiava il programma di eventi di Carnevale – commenta l’assessore al turismo Fabio Zinzio – che proseguirà con Corsanico e si concluderà con l’appuntamento a Massarosa, un Carnevale diffuso che valorizza le comunità e le varie realtà associative”. “Vi aspettiamo tutti rigorosamente in maschera – commenta la Sindaca Simona Barsotti – un’occasione per stare insieme divertendosi in modo sano e a tutte le età”.