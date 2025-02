È arrivata la vespa velutina. Individuati numerosi nidi

Il proliferare della vespa velutina non conosce sosta neppure in Versilia. Numerosi nidi di questa specie, nota anche come "killer" delle api, sono stati avvistati infatti nel territorio stazzemese (nella foto). "È importantissimo – dice il vice sindaco Alessandro Pelagatti – che i cittadini segnalino tempestivamente i nidi che notano sugli alberi in modo da evitarne la diffusione nell’Alta Versilia e contrastare l’aumento di questo fenomeno. Anche nel nostro comune esistono alcuni produttori di miele, pertanto è fondamentale tutelare la biodiversità e la produzione di un prodotto locale".

Il vice sindaco ricorda che in questo periodo è frequente trovare i nidi aggrappati agli alberi come dei palloni marroni di notevoli dimensioni, e spesso anche in casa. "Ad oggi – prosegue l’apicoltore stazzemese Francesco Compagno – la vespa velutina non ha predatori. Solo l’azione degli apicoltori e della popolazione può contenere questa vespa. La segnalazione dei nidi è fondamentale: la loro distruzione è gratuita e attuata da apicoltori volontari che hanno seguito un corso specifico".

Le segnalazioni possono essere fatte a Compagno, allegando una foto del nido e la posizione dove si trova, contattando il 346-3914037. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito stopvelutina.it