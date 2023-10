"Due passi per Emma a Viareggio: ricordo e solidarietà" Centinaia di persone hanno partecipato alla camminata in ricordo di Emma Genovali e Leonardo Brown, scomparsi in un tragico incidente. La famiglia ha donato 2.500€ a due associazioni di Viareggio, per sostenere il soccorso e la donazione del midollo osseo.