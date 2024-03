"Drive up" fa tappa in Versilia. Vetrina auto con dj Ringo

“Drive Up” ha fatto tappa in Versilia. La trasmissione tv che ogni sabato, su Italia 1, guida gli appassionati tra auto da sogno, approfondimenti sui modelli più recenti e anticipazioni sulle novità più interessanti del mercato a quattro ruote ha puntato le telecamere sia a Forte dei Marmi che in piazza Duomo a Pietrasanta. Il programma che da sempre lancia le auto più prestigiose sceglie sempre paesaggi suggestivi e di stile per abbinare promozione al contenuto che appassione gli amanti delle fuoriserie. Ieri mattina davanti alla collegiata di San Martino i conduttori Ringo e Alessia Ventura hanno registrato due lanci del magazine che andrà in onda il 13 aprile, nell’orario consueto delle 13,50. Presente la produzione al completo che, insieme ai conduttori, ha mostrato forte apprezzamento per Pietrasanta manifestando la volontà di tornare per coinvolgere nelle riprese altre location della città. Tra l’altro dj Ringo ha subito postato sul suo profilo instagram gli scatti del fuori onda, calamitando tantissimi like.