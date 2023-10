Doposcuola a Seravezza: via all'indagine conoscitiva per attivare il servizio

Potrebbe partire a novembre il servizio di doposcuola per gli alunni delle primarie e della media Pea. Un servizio di ausilio importante per le famiglie in quanto potrà consentire, per due pomeriggi a settimana oltre ai rientri già previsti, di usufruire di uno spazio protetto dove i giovani potranno svolgere i compiti sotto la guida di personale qualificato, seguire laboratori creativi, di animazione, gioco libero, con eventuali passeggiate. "Un servizio nuovo per il Comune – spiega l’assessore Valentina Mozzoni – e che può dare una concreta risposta ai genitori impegnati nelle attività lavorative". L’obiettivo è di attivare il servizio a novembre ma solo dopo un’indagine conoscitiva per verificare la risposta delle famiglie. "Si tratta di un’iniziativa che favorisce la socializzazione anche oltre le ore di scuola – spiega la neo dirigente scolastica Silvia Barbara Gori – e da parte nostra svolgeremo questa indagine per comprendere se potrà esserci un numero minimo di partecipanti, in considerazione che oggi i ragazzi hanno tante attività dopo la scuola".

Il doposcuola potrebbe avere una copertura temporale dalle 12.30 alle 16.30, con pranzo al sacco a cura delle famiglie. "Siamo convinti che il doposcuola rappresenti un ambiente ricco di opportunità – aggiunge l’assessore Mozzoni – in cui sperimentare relazioni sotto il profilo socio-educativo tra gli stessi bambini e con il personale incaricato e sia un’importante opportunità ad un prezzo contenuto, venendo incontro alle famiglie anche sotto questo profilo. Inoltre la collaborazione e il confronto degli educatori operanti nel doposcuola con gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado sarà costante, allo scopo di garantire la continuità educativa e metodologica”. Intanto è partito il pre-scuola nei plessi della primaria di Ripa e Marzoccino che consente di accompagnare i bambini a scuola ben prima del suono della campanella.