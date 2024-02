Donne in nero in piazza: "Per chiedere la pace"

Il movimento “Donne in nero“, a cui ha aderito anche la Casa delle Donne di Viareggio, scende in strada per la pace. "Perché – spiega il gruppo – non possiamo assistere impotenti al massacro che si sta consumando a Gaza". Per questo lunedì, alle 11, le Donne in nero saranno presenti al mercato, tra via Battisti e via Verdi, con un presidio silenzioso in cui, attraverso manifesti, verrà gridato “Cessate il fuoco“. "Affinché la legalità internazionale sia ripristinata e sia garantito il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese". La mobilitazione delle Donne in nero – nata nel gennaio del ’88 a Gerusalemme dalle donne israeliane e palestinsi che, in seguito allo scoppio dell’Intifada si trovarono a protestare contro l’occupazione dei territori – si ripeterà anche lunedì 19 febbraio.