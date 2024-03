Minaccia di buttarsi dal terrazzo, ex bagnino la salva in extremis

Viareggio, 29 marzo 2024 – Ha minacciato di buttarsi dal terzo pieno. Aveva già entrambe le gambe oltre la ringhiera del terrazzo, con l’anziana mamma a trattenerla di forza. E chissà cosa sarebbe successo, se non ci fossero stati due uomini che con una corsa disperata si sono lanciati al salvataggio.

La malcapitata è una donna che vive in un condominio di un’area residenziale della città. Ieri, poco dopo l’ora di pranzo, i pensieri di una vita che l’ha messa a dura prova hanno spento in lei ogni barlume di speranza. È uscita sul terrazzo e ha guardato in basso. Le urla dell’anziana madre, uscita per fermarla, hanno attirato due lavoratori. "L’ho vista con le gambe oltre la ringhiera – racconta uno dei due, barman ed ex bagnino –, abbiamo fatto una corsa, salendo le scale quattro alla volta. Arrivati in cima, ci siamo trovati di fronte alla porta chiusa. Ho detto all’altro ragazzo di andare a prendere il piede di porco. Ho bussato e quando mi hanno aperto mi sono fiondato sul terrazzo e ho preso di forza la donna che si voleva buttare, portandola dentro".

C’è voluto del tempo per metterla in sicurezza. La donna è stata guardata a vista per quasi tre quarti d’ora, fino all’arrivo dell’ambulanza e dei carabinieri. E in quel lasso di tempo ha riprovato a guadagnare il terrazzo, ma è stata nuovamente placcata. Nel frattempo, un altro inquilino del condominio si è messo a presidiare la porta d’ingresso e una dottoressa si è presa cura dell’anziana madre, provatissima. "Ho provato a parlare con la figlia, non so con quali risultati. Era fuori controllo, si capiva che voleva farlo davvero. Non so quanto mi abbia ascoltato, ma era giusto provarci".