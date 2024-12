Donazione di ’Piccole Stelle’ all’ospedale Versilia

L’associazione Piccole Stelle continua la sua missione per far diventare sempre più l’ospedale Versilia "amico dei bambini e delle bambine". Lo fa da tempo, arricchendo sempre – con il sostegno filantropico di chi crede nell’iniziativa, in particolar modo della Fondazione Crl – le donazioni. Nelle ultime ore, l’ospedale Versilia ha ricevuto dalle ‘Piccole Stelle’ sei culle senza barriere e due apparecchi per la fototerapia, che permette alle mamme di avere al loro fianco i piccoli colpiti dall’ittero. Grande soddisfazione in tutta l’associazione presieduta da Denis Schiano, con Franca Giugni come vice-presidente e anche per il responsabile del dipartimento Materno infantile dell’Asl, il professor Luigi Gagliardi. Ma l’impegno dell’associazione Piccole Stelle – nata 22 anni – per i piccoli, non si esaurisce qui: ogni anno, nel segno della tradizione e dell’impegno, viene alzata l’asticella. Da oggi comincia la nuova missione per dotare nel 2025 l’ospedale di altre quattro culle senza barriere.