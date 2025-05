Don Lazzeri-Stagi. Gemellaggio con. Scutari e Aversa

È un periodo prolifico per i rapporti di collaborazione che la Piccola Atene mette in campo a varie latitudini. A pochi giorni dal viaggio in Catalogna per il futuro patto d’amicizia con la città di Palafrugell, stavolta è l’istituto "Don Lazzeri-Stagi" a siglare un nuovo gemellaggio. L’appuntamento è in programma domani dalle 10 alle 12 al Sant’Agostino e vedrà le scuole superiori della città firmare il progetto di gemellaggio con la scuola Gjimnazi "28 Nëntori" di Scutari (Albania) e l’istituto "Volta" di Aversa (Caserta).

"In questo modo – spiega il dirigente scolastico Giovanni Fiorillo (nella foto) – daremo seguito al progetto approvato lo scorso 30 novembre dal collegio docenti. Per l’occasione gli studenti di Scutari e la classe 4CL del nostro istituto hanno realizzato dei monili che richiamano le geometrie dei rivelatori di particelle del Cern di Ginevra utilizzando materiali di riciclo, in particolare componenti di circuiti elettrici e microchip donati dall’ingegner Lorenzo Silvestri. Invece gli studenti di Aversa hanno costruito un sito web per descrivere l’esperienza del gemellaggio e pubblicizzare i monili, che saranno presentati domani".

L’evento, a cui è stato invitato anche il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani, vedrà come protagoniste le classi 4CL, 4AFMQ, 3CL, 3AFMQ e uno studente di 3AL, seguiti in questo progetto non solo dal dirigente ma anche dalle docenti Silvia Della Rossa, Vanna Giorgetti, Mirca Rivieri, Simona Mugnaini, Caterina Ferri e Debora Spadaccini (assistente tecnico della sezione design). Al termine della presentazione del progetto ci sarà una sfilata lungo il colonnato del chiostro, a cui seguirà infine un rinfresco.

d.m.