Domani “RiprendiAMOci il Piazzone“. La passeggiata rumorosa dei commercianti

È fissato per domani, alle 19, il ritrovo di fronte al Comune, per la manifestazione “RiprendiAMOci il Piazzone“, organizzato dal comitato “Il Centro di Viareggio“, per porre l’attenzione, della cittadinanza e dell’amministrazione, sul degrado e la tutela necessaria per la sicurezza dei residenti e i commercianti della zona. Dalle 19.15 passeggeranno per le vie del centro, fino ad arrivare al Piazzone, di fronte al loggiato lato via Verdi, dove si terranno dibattiti e interventi. In occasione della manifestazione, da cui Confartigianato, pur condividendo gli intenti, si distacca, ritenendo la via principe il dialogo con l’amministrazione, le attività commerciali hanno deciso di chiudere anticipatamente alle 18.30, "oltre che per motivi pratici e permettere così a commercianti e dipendenti di partecipare al corteo, per dare un valore simbolico per mandare un messaggio forte e chiaro all’amministrazione comunale: non c’è più tempo da perdere", scrive infatti il Comitato. "È nostro diritto sapere la verità sullo stato dell’arte della riqualificazione del cuore della città, del suo motore commerciale e turistico".