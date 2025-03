Domani il processo. L’appello dei familiari

Inizia domani mattina alle 9 al Palazzo di Giustizia di Firenze l’appello Ter per la strage ferroviaria del 29 giugno 2009. Come hanno specificatamente scritto nelle motivazioni della sentenza i giudici di Cassazione, le sentenze in capo ai tredici condannati sono da considerarsi definitive. Da ridiscutere dunque solo l’entità della pena. I familiari delle vittime e l’associazione 29 giugno saranno regolarmente presenti in aula.

"In questi anni – dicono – siamo stati presenti alle oltre 250 udienze e vogliamo esserci fino in fondo perché le stragi sul lavoro, le stragi industriali e ambientali si ripetono a un ritmo spaventoso, seguite da sentenze scandalose che assolvono imprese e aziende e condannano “l’ultima ruota del carro” o, addirittura, vengono archiviate. Solo grazie a questi anni di mobilitazione continua, alla solidarietà ricevuta, al fatto di non aver delegato, ma di essere stati protagonisti, per Viareggio abbiamo strappato la condanna di tutti gli amministratori delle società coinvolte e responsabili, per la prima volta in Italia! Una “giustizia” che non ha comunque proporzione con la tragedia causata".