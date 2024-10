Domani il primo consiglio provinciale. Scintille tra Pierucci e Del Ghingaro

Appena il tempo di insediarsi a Palazzo Ducale, dove domani, alle 17, si terrà il primo consiglio, che tra il nuovo presidente della Provincia, il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci, e il primo cittadino di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro sono già scintille.

Ad innescare la miccia un’intervista rilasciata da Pierucci alla trasmissione “Sulla cresta dell’onda“ in onda su 50News Versilia, nella quale il neo presidente della Provincia non ha nascosto la difficoltà di confronto con Del Ghingaro. Niente di nuovo, se non fosse che Pierucci ha lasciato anche intendere ad una possibile collaborazione con una parte dell’amministrazione viareggina. "Credo – ha aggiunto infatti – che si possa aprire un ragionamento serio con tanti assessori, consiglieri, amministratori che hanno una visione di centro-sinistra". "Spero – ha concluso – che le cose possano cambiare (riferendosi ai rapporti con il sindaco di Viareggio). Da parte di Camaiore e mia c’è massima apertura al dialogo".

Subito dopo la messa in onda dell’intervista alcuni assessori viareggini si sono schierati compatti con il sindaco Del Ghingaro, condividendo un post copia-incolla sui social. E sempre su Facebook si è fatto sentire anche il sindaco Del Ghingaro: "Il neo presidente (minuscolo) della Provincia (maiuscolo) dichiara che non parlerà col sindaco di Viareggio e cercherà invece collaborazione con alcuni suoi assessori. Come prima comunicazione pubblica – ha scritto Del Ghingaro – direi niente male: intelligente, lungimirante, appropriata, elegante. È sempre un piacere vedere come qualcuno riesca a dimostrare che ci sia sempre più bisogno di strumenti culturali nella nostra società". "Complimenti al presidente – ha chiosato – per averci ricordato che, a volte, il rispetto delle istituzioni e dell’educazione è davvero una scelta".

Dura la replica di Pierucci, "Non ho mai parlato di una mia chiusura nei confronti del Sindaco (maiuscolo) di Viareggio. Anzi. Chi mi conosce sa che non è nel mio stile. Forse è nello stile di chi da anni blocca persone sui social (ovvero chi ne critica l’operato), di chi proibisce ad assessori e consiglieri comunali di partecipare ad iniziative pubbliche e istituzionali a cui l’amministrazione viene invitata se non compiacenti con la stessa, di chi da ormai svariati mesi ha bloccato il mio numero sul suo cellulare per una non ben chiara ripicca personale dovuta a non si sa cosa".