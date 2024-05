Domani il passaggio dei campioni. Tutti i divieti e le strade chiuse

Dopo Seravezza e Pietrasanta, giovedì, per la tappa Genova-Lucca (178 km), la carovana del Giro d’Italia toccherà anche Camaiore. Il transito è previsto intorno alle 16.15 - 16.30, quando i ciclisti percorrendo la Sarzanese, fino alla rotonda con via Italica, entreranno nel Comune di Camaiore da Pietrasanta.

Poi la svolta a sinistra verso monti per proseguire fino alla rotatoria dell’Amicizia. Da lì la carovana imboccherà via Vecchia Provinciale per Frati entrando nel centro abitato e proseguendo su via Stadio e viale Oberdan, uscendo dal centro percorrendo via Fondi con direzione Lucca. Gli atleti proseguiranno su via Bellosguardo e via Provinciale Est, salendo la salita di Montemagno fino a Valpromaro dove proseguiranno per Lucca, dove è previsto l’arrivo della tappa. Su tutto il percorso sopra indicato è prevista la sospensione della circolazione stradale 2 ore e mezzo prima dell’arrivo della corsa, e quindi dalle 13.30 alle 17 e comunque fino al termine della corsa.

Divieti di sosta con rimozione: via Sarzanesa, via Italica, via Vecchia Provinciale località Frati, via Stadio, viale Oberdan, via Fondi zona da Piazza Romboni, via Bellosguardo presso il bivio di via Tori, via Provinciale Est nella zona tra via Leccio e il cimitero di Montemagno dalle 11.30 alle 16.30.

Red.Viar.