Divieto di balneazione su un lungo tratto di costa

Gli effetti della recente ondata di maltempo si fanno sentire su diversi punti della costa versiliese. Sono ben quattro, infatti, i divieti di balneazione emessi ieri mattina, di cui tre a Marina di Pietrasanta e uno a Forte dei Marmi, a causa del superamento dei parametri dei colibatteri. Le tre ordinanze firmate dal sindaco di Pietrasanta Alberto Giovannetti riguardano le zone di Motrone, dalla foce del fosso all’altezza di via Livorno, Tonfano nello specchio acqueo compreso tra via Livorno e via Ricasoli, e Fiumetto nord dalla foce del fosso all’altezza di via Pasubio. I tratti di mare interessati sono stati dichiarati "non idonei" in seguito ai prelievi di Arpat del 2 settembre: a Motrone il livello degli enterococchi intestinali è risultato dieci volte superiore ai limiti essendo pari a 3.076 Mpn ogni 100 millilitri (il limite è 200) e quello di escherichia coli cinque volte tanto essendo pari a 2.481 (il limite è 500), a Tonfano enterococchi 683 ed escherichia coli 933, e a Fiumetto enterococchi 231 (l’escherichia coli è sotto i limiti massimi consentiti). "Ho parlato con la responsabile di Arpat per la Versilia – dice il sindaco – anche per capire le possibili cause di una criticità estesa a una così ampia porzione di costa: a suo parere sono da imputare alle forti perturbazioni che hanno interessato il territorio la scorsa settimana. Per quanto ci riguarda abbiamo chiesto immediatamente l’esecuzione delle controanalisi: saranno effettuate domani (stamani, ndr) e ci restituiranno l’esito nelle 5-6 ore successive".

Anche Forte dei Marmi ne ha risentito. L’ordinanza di divieto firmata dal sindaco Bruno Murzi riguarda il tratto a sud che va dal bagno Santa Maria al bagno Piero, "non idoneo" per il parametro degli enterococchi (452). Divieti, infine, in due tratti di mare a Lido di Camaiore a causa dei parametri sforati al punto prelievo di piazza Matteotti (escherichia coli a 749) e alla foce del fosso dell’Abate (escherichia coli a 620).

Daniele Masseglia