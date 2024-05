Distretto nautico. Un futuro sostenibile

VIAREGGIO

“Blue economy: cantieristica navale ed ecosostenibilità”, l’evento per la promozione della crescita sostenibile del settore marittimo nei Paesi affacciati sul Mediterraneo, si terrà oggi, a partire dalle 10, all’Hotel Principe di Piemonte. L’evento, organizzato in collaborazione con Confindustria Nautica e con il patrocinio della Pam, assemblea Parlamentare del Mediterraneo e organizzazione internazionale che riunisce i rappresentanti dei parlamentari nazionali dei paesi della spond nord e sud, ha l’obiettivo di delineare il futuro della nautica improntato all’attenzione delle politiche ambientali. Un occasione per promuovere il distretto nautico viareggino anche a livello internazionale, che vedrà gli interventi del ministro dell’ambiente Gilberto Picchetto Fratin, del presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi, i membri della Pam Deborah Bergamini e Giulio Centemero, e di rappresentanti di università, cantieri nautici, porti turistici e associazioni ambientaliste. "La cantieristica navale italiana si sta distinguendo globalmente per la sua leadership nella produzione di imbarcazioni per la nautica da diporto, con Viareggio e la Toscana che rappresentano il cuore pulsante di questo settore - dichiara Bergamini, membro Pam e vice segretario nazionale di Forza Italia - Le aziende del territorio hanno acquisito notorietà per la realizzazione di Yacht e Super Yacht, che testimoniano la qualità e la specializzazione dei lavoratori coinvolti, sia nei cantieri diretti che nelle piccole e medie imprese. L’obiettivo è far sì che Viareggio, con la sua consolidata realtà imprenditoriale nella cantieristica navale, possa essere riconosciuta come la città capofila anche come distretto nautico di eccellenza per la Blue Economy nei paesi mediterranei".