Dissesto idrogeologico. Lavori a Montigiano

Nuovo intervento strategico sulla frazione di Montigiano, la più colpita dal maxi incendio del 2022. Il Comune ha messo in campo 200mila euro per i lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico lungo la viabilità che porta all’abitato collinare: in programma ci sono opere di ingegneria naturalistica che hanno l’obiettivo di ripristinare la funzionalità del drenaggio sui versanti di Montigiano.

"La frazione è stata oggetto di alcuni interventi attuati da parte dell’Unione dei Comuni della Versilia relativi all’abbattimento di alberature bruciate a margine della strada – rievoca l’amministrazione –, mentre nel mese di settembre il taglio completo degli alberi sul versante sovrastante la viabilità è stato effettuato dalla Regione".

Lavori importanti, ma non ancora sufficienti a mettere in sicurezza l’area. "Si rende necessario un intervento complessivo, indirizzato a mitigare il rischio idrogeologico lungo la strada per proteggere l’incolumità pubblica e salvaguardare la viabilità che, a causa dell’incendio, è maggiormente vulnerabile a fenomeni di dissesto". Sul tavolo, il Comune ha due progetti: quello dell’agronomo Nicola Chiarini per la mitigazione del sissesto idrogeologico e quello del geologo Andrea Salvetti a supporto degli interventi.

E proprio in esecuzione dei due studi è stato redatto il progetto esecutivo che prevede interventi destinati al contenimento dell’erosione del suolo e alla corretta regimazione delle acque superficiali. L’obiettivo sarà perseguito tramite sistemazioni di natura idraulico-forestale, con tecniche di ingegneria naturalistica e interventi di rimboschimento. Il costo dell’operazione è poco più di 201mila euro.

