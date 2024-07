Discarica a cielo aperto. Pensiline e stampanti abbandonate in piazza

Sono le pensiline rimosse dagli addetti ai lavori, le legna apposte dal demanio, tempi addietro, dopo la chiusura dello stabile, per la messa in sicurezza dei commercianti e dei passanti, abbandonati lì, difesi dai pannelli inferriati, tutto ciò che rimane di quello che, una volta, era il Teatro Politeama. Teatro che si è visto circondare negli anni da impalcature e lasciti di lavori infiniti, che decorano, ora, il nuovo assetto di piazza Campioni, fatto di oggetti abbandonati, sedie, pezzi di ferro e stampanti di passanti che anziché per una piazza, una volta una delle più vive della città, devono averla scambiata, invece, per la discarica, della città.