Addio a Dino Bertolucci, insieme a Coluccini fondò la nota concessionaria

Massarosa (Lucca), 21 ottobre 2024 – La Versilia piange un grande lavoratore e imprenditore. Se n’è andato a 92 anni Dino Bertolucci, fondatore – assieme al collega e amico Antonio Coluccini – della nota concessionaria di Massarosa. Nato a Capannori, Bertolucci aveva svolto vari lavori prima di iniziare un’avventura vincente nel settore delle auto.

Imprenditore e uomo apprezzato, la sua perdita è stata accolta con profondo dolore dai dipendenti. “Salutiamo Dino Bertolucci, il fondatore, insieme ad Antonio, di questa ditta che in 50 anni è diventata non solo una realtà del territorio, ma una grande famiglia – si legge in una nota –; un grande uomo, oltre che imprenditore, che con il suo coraggio e con le sue idee ha permesso tutto questo e molto di più lasciando un segno in ognuno di noi. Ci stringiamo alla moglie Maria, ai figli Marco e Lara e alla famiglia”.

Parole di cordoglio anche dall’amministrazione e dal presidente della Misericordia di Stiava, Alberto Franceschi: “Bertoluccini è stato sostenitore e socio della Misericordia e presidente onorario – le sue parole –; ha contribuito alla promozione dell’associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali, distinguendosi per l’impegno messo al raggiungimento di risultati importanti. Ha partecipato ai consigli finché la salute glie lo ha permesso”. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella chiesa di Stiava, dopodiché la salma è stata portata a Livorno per la cremazione.